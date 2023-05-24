Пожилой брянец похитил одеяло и алкоголь из магазина

75-летнего жителя Брянска подозревают в краже одела, продуктов и алкоголя их магазина в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась руководство торговой точки в Унечском районе. Неизвестный злоумышленник взломал три навесных замка и проник в помещение. Он унес спиртное, продукты и одеяло. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска полиции задержали в лесу подозреваемого. 75-летний житель Брянска был пьян. Часть похищенного стражи порядка у него изъяли. А остальное мужчина обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.