Пожилой брянец похитил одеяло и алкоголь из магазина
75-летнего жителя Брянска подозревают в краже одела, продуктов и алкоголя их магазина в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась руководство торговой точки в Унечском районе. Неизвестный злоумышленник взломал три навесных замка и проник в помещение. Он унес спиртное, продукты и одеяло. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска полиции задержали в лесу подозреваемого. 75-летний житель Брянска был пьян. Часть похищенного стражи порядка у него изъяли. А остальное мужчина обязался возместить.
Возбуждено уголовное дело.
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