Пожилой мужчина получил тяжелые травмы в ДТП в Клинцах

61-летний водитель попал в больницу с травмой головы и переломом ребёр при столкновении двух иномарок в Клинцах. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Парковой в Клинцах произошла авария. 61-летний водитель за рулём Skoda Octavia при развороте, не убедился в безопасности манёвра. Легковушка столкнулась с Hyundai Accent.

Водитель Skoda получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом 1-2 ребер и ушиб тазобедренного сустава. Мужчину госпитализировали. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.