Пожилой велосипедист повредил голову и ногу в Брянске

68-летний велосипедиста повредил голову и сломал ногу при столкновении с машиной в Брянске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Ульянова в Брянске. 29-летний водитель на Renault Mascott сбил 68-летнего велосипедиста. Пенсионер ехал по краю проезжей части, а потом начал поворачивать налево.

С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и перелом бедра велосипедиста госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.