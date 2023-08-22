Пожилой водитель погиб в ДТП в Брянске

82-летний водитель попал в ДТП в Брянске и умер до приезда медиков. Об этом сообщили в региональном ГИБДД,

Авария произошла на улице Братьев Ткачевых в Брянске. 82-летний водитель на автомобиля «ВАЗ 210740» потерял управление. Легковушка выехала с дороги и врезалась в железобетонное основание для опоры. Водитель умер на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Со слов супруги, у мужчину было больное сердце и ему могло стать плохо за рулем. Причину смерти выясняют эксперты.