Пожилой водитель умер за рулём в Брянске

Пожилой водитель наехал на бордюр и умер за рулём в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На проспекте Героев в Брянске произошла авария. 69-летний водитель на «Лада Калина» при проезде перекрестка с круговым движением наехал на бордюрный камень. Мужчина умер до приезда медиков.

Инспекторы выяснили, что водитель имел проблемы с сердцем и вероятно, что ему стало плохо за рулем. Причины смерти выясняют эксперты. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.