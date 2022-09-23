Пожилую жительницу Брянска подозревают в краже телефона у ребёнка

64-летнюю жительницу Володарского района областного центра подозревают в хищении смартфона у несовершеннолетнего.

В полиции обратилась 40-летняя жительница Брянска. Женщина рассказала, что у ее сына пропала сумка с мобильным телефоном. Гаджет стоил 8000 рублей.

Оперативники установили, что к преступлению причастна 64-летняя жительница Володарского района. Подозреваемая призналась, что пока подросток играл с приятелями на площадке, она забрала сумку со скамейки в сквере.

В квартире пенсионерки полицейские нашли сумку. Телефон она продала, а вырученные деньги успела потратить. Родителям мальчика женщина вернула деньги за смартфон.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража».