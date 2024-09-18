Пожилую жительницу Карачева суд отправил в колонию за убийство супруга

72-летнюю жительницу Карачева суд отправил в колонию на четыре года за убийство супруга. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушала 72-летняя жительнице города Карачева.

Вечером 17 апреля 2024 года женщина в доме по улице Урицкого поссорилась с супругом. Она ударила мужа ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил женщину к четырём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.