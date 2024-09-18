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Пожилую жительницу Карачева суд отправил в колонию за убийство супруга

2024, 18 сентября 08:12 Происшествия
Пожилую жительницу Карачева суд отправил в колонию за убийство супруга
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72-летнюю жительницу Карачева суд отправил в колонию на четыре года за убийство супруга. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушала 72-летняя жительнице города Карачева. 

Вечером 17 апреля 2024 года женщина в доме по улице Урицкого поссорилась с супругом. Она ударила мужа ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил женщину к четырём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

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