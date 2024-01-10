Правоохранители выясняют обстоятельства гибели девочки в Клинцах
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели шестилетней девочки в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребёнка. Днём 2 января бригада скорой медицинской помощи привезла в Клинцовскую больницу шестилетнюю девочку. Ребёнок умер в реанимации.
Следователем назначен комплекс судебных экспертиз. А прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения и оказания медицинской помощи.