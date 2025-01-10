Председатель следственного комитета России контролирует проверку информации о сносе дома в Брянске

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин контролирует проверку информации о сносе аварийного дома в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации в социальной сети об аварийном доме по улице 3-го Июля в городе Брянске. Расселённое здание не спешат сносить. Фасад и кровля ветхого сооружения рушатся, а на стенах образовались трещины. Конструкции накренились в сторону пешеходной зоны, и существуют угроза обрушения кирпичной кладки на людей. Многочисленные обращения жителей в компетентные органы остались без ответа.

В СУ СК России по Брянской области организовали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ведомства Сергею Старову доложить о результатах.