Происшествия

Председатель Следственного комитета России контролирует ход расследования дела о гибели детей в Брянске

2026, 22 января 18:32
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин контролирует ход расследования дела о гибели двух детей в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе центральном аппарате ведомства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Брянской области Алексею Кузьмичеву доложить об обстоятельствах гибели двух детей, провалившихся под лёд на реке Десна в Брянске. Напомним, поисковая операция продолжается вторые сутки. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

