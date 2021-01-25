При пожаре на улице Вишневая в Погаре пострадал человек

В 11:32 огонь был локализован, а в 11:50 ликвидирован. В результате пожара есть пострадавший. Причину возгорания устанавливают специалисты.

К месту вызова выехали две пожарные машины. По всей площади горела хозяйственная постройка (2,5х7) и находящийся внутри легковой автомобиль.

24 января в 11:16 произошел пожар на улице Вишневая в поселке Погар, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

В Смоленске ограничат движение на улице Лавочкина В областном центре на улице Лавочкина в районе дома 3 ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по строительству фундамента под антенно-мачтовое сооружение будет ограничено движение транспортных средств с 25 января до 1 февраля в районе дома 3 по улице Лавочкина.

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В Ярцеве и Смоленске нашли фальшивые купюры Поддельные денежные знаки выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Две поддельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. В банк купюры с

Водителям из Гагаринского и Руднянского районов грозит срок за пьяную езду На смоленских дорогах поймали двух пьяных автомобилистов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. На 1-м километре автодороги «Астахово-Мишино» Гагаринского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford Focus. У водителя по внешним признакам наблюдалось состояние алкогольного опьянения. Установлено, что в апреле 2020 года водитель, житель деревни Старики Гагаринского района 1991 года рождения, привлекался к административной ответственности

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