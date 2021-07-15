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При пожаре в Комаричском районе никто не пострадал

2021, 15 июля 08:51 Происшествия
При пожаре в Комаричском районе никто не пострадал
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Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области. 

14 июля в 20:01 спасателям поступило сообщение о пожаре в Комаричском районе в новом поселке Быхово, на место незамедлительно выехали две автоцистерны с пожарными.  

Как рассказывают сотрудники ведомства, жилой дом полностью охватил огонь.  

В 00:50 пожар потушили. Пострадавших нет. 

Причина возгорания еще устанавливается 

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