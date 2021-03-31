При пожаре жилого дома в Трубчевском районе пострадал человек
ЧП произошло в 03:47 на улице Советская в деревне Глыбочка Трубчевского района.
К месту вызова выехали три пожарные машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Горел жилой дом.
В 04:26 пламя было локализовано, а в 06:56 полностью ликвидировано. В результате пожара пострадал человек.
Причину возгорания устанавливают специалисты.
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