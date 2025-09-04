Прокативший сына за рулём автомобиля брянец заплатит штраф

Брянец, прокативший сына за рулём автомобиля, заплатит штраф за нарушение правил перевозки детей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД в ходе мониторинга интернет выявили факт нарушения Правил дорожного движения. В соцсетях очевидцы разместили видеозапись, на которую попал водитель автомобиля Mercedes. Инцидент произошёл 1 сентября в районе дома № 75 по улице Вали Сафроновой. Мужчина перевозил своего ребенка на месте водителя, посадив его на колени.

Полицейские разыскали 34-летнего владельца иномарки. Он признался, что он забрал сына из школы и решил его прокатить. На нарушителя правоохранители составили административный материал и оштрафовали на 3000 рублей.

В Госавтоинспекции добавили, что с начала года в регионе на дороге погибло восемь детей, из них двое – это пассажиры.