Прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП с пешеходами в Почепе

Водитель легковушки вылетел на тротуар – пострадали двое взрослых и ребенок.

Прокуратура Брянской области взяла на контроль проверку, проводимую правоохранительными органами по факту ДТП, которое произошло утром 22 августа на улице Смоленской в Почепе.

После столкновения с Volkswagen Transporter 65-летний водитель Ford Fusion вылетел на тротуар, где находились люди, в том числе дети.

Одного из пешеходов доставили в районную больницу с переломом ноги. Женщина и ребенок получили ссадины и ушибы.

Проверку проводит отдел ГИБДД МО МВД России «Почепский». Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.