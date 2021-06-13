Пропавшего в Брянске Анатолия Ермакова нашли мертвым

36-летний мужчина погиб.

В Брянске завершились поиски 36-летнего Анатолия Ермакова. 9 июня мужчина ушел из дома – с тех пор о его местонахождении не было известно.

Вечером 13 июня в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, что Анатолия Ермакова нашли мертвым.

«Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда.

Поиски 72-летнего Аллахверди Акимова, пропавшего в Брянске 2 июня, продолжаются.