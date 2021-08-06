Пропавшую в Брянске 13-летнюю Лизу Антонову нашли живой

Елизавету Антонову нашли в течение дня.

В Брянске успешно завершились поиски 13-летней Елизаветы Антоновой. Девочка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 6 августа во время прогулки в Советском районе, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». В этот же день ее удалось найти.

Два месяца назад в Брянске уже проходили поиски Елизаветы Антоновой – тогда ее также удалось благополучно найти.