Пропавшую в Брянске женщину нашли погибшей

ропавшую в Брянске 36-летнюю женщину нашли погибшей. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

36-летнюю Татьяну Махновскую полиция и волонтёры искали с 15 января. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Утром 17 января добровольцы отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина погибла. Подробности происшествия они не раскрывают.