Пропавшую в Глинищево пенсионерку нашли в траве с помощью беспилотника (ВИДЕО)

На поиски пожилой женщины ушло четверо суток.

84-летнюю Валентину Таланову, пропавшую в Глинищево Брянского района 28 октября, нашли живой. Об этом 1 ноября сообщили в поисковом отряде.

Женщина, страдающая возрастной потерей памяти, ушла из дома в неизвестном направлении. Как рассказали в отряде «Лиза Алерт», ранее несколько раз ее видели направляющейся в сторону гаражей, за которыми находятся десятки километров полей с травой высотой в человеческий рост.

Первая ночь поисков результатов не принесла. Поиски осложнялись низкой температурой и большой площадью территории.

В отряде решили задействовать беспилотный летательный аппарат. Спустя четверо суток беспилотник сфотографировал Валентину Таланову лежащей среди травы.

«20 минут понадобилось нам, чтобы оказаться на этом месте. 20 очень сложных и долгих минут. Телефон разрывается, все ждут счастливого конца. Подходим, слышим стон… тихий, очень слабый стон… дышит… успели!» – рассказали в отряде.

Пенсионерке оказали необходимую медицинскую помощь и доставили ее домой.