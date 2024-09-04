Прораб из Брянска получил условное наказание за погибшего рабочего

Прораб из Брянска получил условное наказание за упавшего с крыши рабочего. Об этом сообщили в Брянском областном суде.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем смерть человека. Приговор выслушал 37–летнего жителя Брянска.

Фигурант был прорабом на строительном объекте ТРЦ «Гранд Парк» в Клинцах. Он должен был контролировать ход работ. Днём 28 ноября 2023 года фигурант не было на рабочем месте. Пьяный кровельщик пренебрег средствами защиты, поскользнулся на гидроизоляции крыши, перевалился через парапет и упал с 15–метровой высоты. Рабочий погиб.

Суда виновного приговорил к условному лишению свободы. Решение в законную силу не вступило.