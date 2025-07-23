Пьяная велосипедистка угодила под колеса Toyota Camry в Новозыбкове

В Брянской области произошло очередное ДТП с участием велосипедиста. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Новозыбкове под колеса иномарки угодила 41-летняя женщина, которая ехала по Наримановской улице на двухколесном транспорте. По предварительным данным, пострадавшая намеревалась повернуть налево перед Toyota Camry. К несчастью, столкновения избежать не удалось.

Велосипедистку с различными травмами пришлось госпитализировать. Одновременно выяснилось, что в момент ДТП она была в нетрезвом состоянии. Результаты освидетельствования показали 0,524 мг/л алкоголя.