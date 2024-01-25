Пьяного водителя брянский суд лишил мопеда

22-летнего водителя брянский суд лишил мопеда за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района рассмотрел уголовное дело о повторном управлении транспортом в пьяном виде. На скамье подсудимых оказался 22-летний парень.

Вечером 8 сентября прошлого года молодого человека на мопеде Alpha инспекторы ДПС остановили на улице Краснооктябрьской посёлка Десятуха. Водитель оказался без прав и нетрезв. При этом ранее он уже нарушал закон аналогичным способом.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ. Также высшая инстанция конфисковала мопед в доход государства. Решение не вступило в законную силу.