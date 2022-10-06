Пьяного водителя брянский суд отправил на работу

За нетрезвое вождение жителя Комаричского района суд приговорил к обязательным работам.

Прокуратура Брасовского района направила в суд уголовнео дело о повторном управлении машиной в пьяном виде в отношении 23-летнего жителя Комаричского района.

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Но вновь после застолья в селе Бобрик сел за руль своего «ВАЗ 11183» и поехал в посёлок Локоть Брасовского района. На дороге его остановили инспекторы ДПС.

Суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ. А также на два года лишил возможности садиться за руль. Приговор не вступил в законную силу.