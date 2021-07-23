Пьяный 24-летний брянец сломал полицейскому ногу

Дебоширу грозил до 10 лет заключения.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Брянского района. Молодого человека обвиняют в применении опасного для жизни насилия к представителю власти.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, ночью 11 июня 2021 пьяного брянца за рулем Skoda Octavia во дворе дома по улице Романа Брянского в Советском районе после преследования остановили сотрудники ГИБДД.

Один из полицейских взялся за переднюю левую дверь Skoda, однако водитель начал движение и столкнулся дверью, за которую держался правоохранитель, с припаркованной на обочине машиной. У полицейского оказалась сломана правая голень.

До суда нарушителя заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет заключения.