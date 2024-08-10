Пьяный байкер сломал ногу в посёлке Локоть

Пьяный 56-летний байкер перевернулся на мотоцикле и сломал ногу в посёлке Локоть. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на улице Зелёная Роща в посёлке Локоть. 56-летний водитель не справился с управлением мотоцикла «Минск-Лидер». Транспорт упал на бок. Байкер сломал ногу. Госпитализация ему не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что у мужчины нет водительских прав. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Инспекторы составили на водителя четыре административных протокола.