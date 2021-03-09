Пьяный брянец избил сестру и уснул у телевизора – женщина умерла

Спустя полгода он предстал перед судом.

В Жуковском районе вынесли приговор по делу об убийстве 44-летней женщины. На скамье подсудимых оказался 33-летний брат погибшей.

Как сообщает региональная прокуратура, 26 сентября 2020 года пьяный мужчина устроил старшей сестре скандал и принялся ее избивать. Ногами он пинал ее по голове и телу. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он сел смотреть телевизор и уснул.

Пришедшая в себя женщина, опасаясь расправы, еще два дня не решалась вызвать скорую. Только когда ее самочувствие ухудшилось, родственники обратились за медицинской помощью. Спустя 10 дней женщина умерла в больнице.

Ее брата обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Суд приговорил его к восьми годам колонии строго режима.