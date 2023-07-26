22 года колонии получил организатор взрыва на железной дороге в Брянской области, в котором пострадал грузовой состав. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу по нескольким статьям гражданину Российской Федерации и Украины Сергею Белавину.

Следователи выяснили, что в 2019 году обвиняемый был завербован представителями Главного управления разведки Украины. Он прошел обучение террористической деятельности, научился обращаться с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, управляемыми по радиоканалу.

В июне 2022 года Белавин приехал в Россию. Из оборудованного соучастниками тайника он изъял взрывчатые вещества и изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением. Он установил его на железнодорожный путь вблизи села Робчик Брянской области. 9 июля 2022 года в момент прохождения грузового состава из Республики Беларусь обвиняемый инициировал взрыв. Был поврежден состав и железнодорожное полотно. Белавин попытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

Суд приговорил Белавина к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей.