Пьяный брянец протащил инспектора ДПС по асфальту и сломал ему ногу

Нарушителя задержали.

В Брянске возбудили уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти.

Как сообщает региональное следственное управление, 11 июня около 3.10 пьяного 24-летнего жителя Брянского района за рулем «Шкоды» попытался остановить наряд ДПС, однако тот не подчинился требованиям полицейских.

Когда сотрудник ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску подошел к автомобилю и схватился за переднюю левую дверь, водитель начал движение, увеличивая скорость, и врезался в припаркованную машину. В результате у полицейского оказалась сломана левая голень.

Брянца заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.