Пьяный брянец угнал скорую, чтобы съездить за выпивкой

На станцию медицинской помощи он попал после пьяной уличной драки.
В Брянске задержали дерзкого автоугонщика. Как сообщает региональное УМВД, инцидент произошел в Бежицком районе.
В полицию обратились медработники. Они рассказали об угоне машины скорой помощи. Осмотревшие местность полицейские обнаружили автомобиль у магазина по улице мира. Там же правоохранители задержали виновника переполоха, который был пьян.
Выяснилось, что несколько дней назад брянца лишили прав за нетрезвую езду. Утром в день угона он выпивал в уличной компании. Внезапно возникшая ссора переросла в драку, после которой пьяный мужчина решил обратиться в ближайшую станцию скорой медицинской помощи.
При появлении буйного нетрезвого дебошира медработники пригрозили вызвать участкового. Воспользовавшись моментом, злоумышленник сел в машину скорой помощи и отправился в магазин, чтобы купить еще спиртного.
Свою вину он полностью признал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
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