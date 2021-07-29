Пьяный брянец угнал скорую, чтобы съездить за выпивкой

На станцию медицинской помощи он попал после пьяной уличной драки.

В Брянске задержали дерзкого автоугонщика. Как сообщает региональное УМВД, инцидент произошел в Бежицком районе.

В полицию обратились медработники. Они рассказали об угоне машины скорой помощи. Осмотревшие местность полицейские обнаружили автомобиль у магазина по улице мира. Там же правоохранители задержали виновника переполоха, который был пьян.

Выяснилось, что несколько дней назад брянца лишили прав за нетрезвую езду. Утром в день угона он выпивал в уличной компании. Внезапно возникшая ссора переросла в драку, после которой пьяный мужчина решил обратиться в ближайшую станцию скорой медицинской помощи.

При появлении буйного нетрезвого дебошира медработники пригрозили вызвать участкового. Воспользовавшись моментом, злоумышленник сел в машину скорой помощи и отправился в магазин, чтобы купить еще спиртного.

Свою вину он полностью признал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».