Пьяный пассажир выкрутил руль и устроил ДТП у АЗС под Карачевом (ВИДЕО)

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, спровоцированного пьяным пассажиром «ВАЗа» в Карачевском районе. Авария произошла 11 сентября около 14.30 на 77-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с республикой Белоруссия.

Как сообщает областная ГИБДД, 18-летний водитель «ВАЗ-2115», двигаясь от Брянска в сторону Орла, при повороте налево, на территорию АЗС, не уступил дорогу и врезался во встречный «ВАЗ-2115» под управлением 63-летнего водителя.

У 32-летнего пассажира «ВАЗ-2115» диагностировали ушибленную рваную рану головы и ушиб грудной клетки. В момент аварии он находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

18-летний водитель рассказал, что пьяный пассажир во время остановки перед поворотом на АЗС неожиданно выкрутил рель влево, после чего машина продолжила движение. По его словам, именно это обстоятельство стало причиной аварии.