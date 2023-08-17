Пьяный водитель на мопеде пытался скрыться от брянской полиции в кустах
В Жуковке пьяный водитель на мопеде пытался скрыться от полиции в кустах. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.
5 августа около полуночи в Жуковке инспекторы ГИБДД заметили на дороге мопед Cobra . Двое молодых людей на нем были без шлемов, а манера езды вызывала сомнения в трезвости водителя. По требованию полицейских мопедист не остановился.
Во время погони водитель решил съехать с проезжей части и проскочить через кустарники. Но попытка не удалась. Транспорт завалился на бок.
29-летний мужчина оказался нетрезв. Водительских прав у него также не было. На нарушителя инспекторы составили три протокола.
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