Пьяный водитель повредил голову на брянской трассе

Пьяный 58-летний водитель врезался в дерево и повредил голову на трассе в Климовском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 1 км автодороги «Климово-Воробьевка-Новосергеевка» в Климовском районе произошло ДТП. 58-летний водитель на Mercedes Benz не справился с управлением. Иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево.

Водитель с травмами головы попал в больницу. Выяснилось, что он был пьян.

Полиция проводит проверку.