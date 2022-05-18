Пьяный водитель пытался откупиться от брянских инспекторов

Мужчина предложил полицейским 11 тысяч рублей.

Пьяный водитель пытался откупиться от инспекторов ДПС.

33-летнего автомобилиста в конце марта остановили на дороге в областном центре для проверки документов. Водитель был нетрезв и решил дать деньги стражам порядка, чтобы они не составляли протокол.

Он передал инспектору более 11 тыс рублей, но тот от взятки отказался и вызвал следователей.

Уголовное дело ушло в суд.