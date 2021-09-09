Пьяный водитель пытался подкупить инспекторов на Калинина в Брянске

Сотрудники ГИБДД вызвали подкрепление.

9 сентября около 9.20 у дома № 181 по улице Калинина в Советском районе Брянска наряд ДПС остановил 45-летнего водителя Lada 210740 с явными признаками опьянения. От медицинского освидетельствования автомобилист отказался и предложил инспекторам 5 тысяч рублей за несоставление административного протокола.

Автоинспекторы вызвали для подкрепления следственно-оперативную группу, которая задокументировала попытку дачи взятки.

В отношении водителя составили административный материал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему грозит крупный штраф либо лишение свободы.

Полицейские также проверили водителя Lada с помощью системы «Паутина», после чего на него составили еще три административных материала за нарушения правил применения ремней безопасности.