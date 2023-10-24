Пьяный водитель сбил велосипедистку в Стародубе

Пьяный водитель, сбегая от полиции, сбил 60-летнюю велосипедистку в Стародубе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Садовой в городе Стародубе. 28-летний водитель за рулём Nissan Primera не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Уходя от преследования автомобилист сбил 60-летнюю велосипедистку. Женщина с травмами головы попала в больницу.

Водитель оказался пьян. Это подтвердило освидетельствование. Он уже не раз привлекался к ответственности в том числе за вождение без прав и в нетрезвом виде.

Велосипедистка также оказалась в состоянии опьянения. Полиция проводит проверку по факту аварии.