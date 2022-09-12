Пьяный водитель врезался в столб в Бяково

В Навлинском районе нетрезвый автомобилист снёс деревянную электроопору и попал в больницу.

Авария произошла на улице Садовая в селе Бяково. 30-летний водитель без прав на «ВАЗ-2106» не справился с управлением и и врезался в деревянную электрическую опору.

Автомобилиста с сочетанной травмой и ушибами отвезли в больницу. Инспекторы возбудили на водителя административное дело об управление машиной в нетрезвом виде и без прав.