Пьяный водитель врезался в столб в Дятьково

Пьяный водитель врезался в электроопору в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

4 августа в Дятьково в районе дома №48 на улице Ленина произошло ДТП. 47-летний водитель за рулём автомобиля Daewoo Matiz врезался в электроопору на обочине.

Мужчина получил травмы и попал в больницу. Освидетельствования на состояние опьянения подтвердило, что он сел за руль пьяным.

Инспекторы составили на нарушителя два административных протокола. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав.