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Пьяный житель Локтя до смерти запинал лежавшую на тротуаре женщину

2021, 11 октября 13:00 Происшествия
Пьяный житель Локтя до смерти запинал лежавшую на тротуаре женщину
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Спасти ее жизнь медикам не удалось.

В Локте женщина погибла в результате жестоких побоев. Как сообщает региональное СУ СК РФ, днем 30 сентября пьяный 45-летний житель Локтя у входа в частный дом по улице Автомобилистов поссорился со своей сожительницей и толкнул ее на тротуарную плитку. Затем он нанес ей множественные удары ногами по голове и телу. Женщина доставили в больницу, где она скончалась.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали. На месте происшествия следователи провели осмотр и назначили н судебные экспертизы.

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