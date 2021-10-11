Пьяный житель Локтя до смерти запинал лежавшую на тротуаре женщину

Спасти ее жизнь медикам не удалось.

В Локте женщина погибла в результате жестоких побоев. Как сообщает региональное СУ СК РФ, днем 30 сентября пьяный 45-летний житель Локтя у входа в частный дом по улице Автомобилистов поссорился со своей сожительницей и толкнул ее на тротуарную плитку. Затем он нанес ей множественные удары ногами по голове и телу. Женщина доставили в больницу, где она скончалась.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемого задержали. На месте происшествия следователи провели осмотр и назначили н судебные экспертизы.