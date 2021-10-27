Пьяный житель Новозыбкова обокрал таксиста по пути в Брянск

5 тысяч рублей он взял в качестве компенсации за потерю времени из-за заглохшей машины.

Житель Новозыбкова лишил таксиста 5 тысяч рублей по дороге в Брянск. Как сообщает областное УМВД, 21-летний водитель такси вез очередного пассажира в областной центр. В Выгоничском районе машина заглохла.

Устранив неполадку, таксист обнаружил, что его пассажир ушел. Вместе с ним из салона исчезли 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали пассажира – 30-летнего жителя Новозыбкова, ранее не имевшего проблем с законом. Он признался, что во время поездки был пьян. Осознав, что что до места назначения добраться вовремя не сможет, он взял деньги в качестве компенсации.

Ущерб пассажир полностью возместил. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.