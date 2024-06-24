За месяц пять мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
За последний месяц оперативники уголовного розыска полиции Брянска раскрыли пять мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений.
Так, 43-летний житель Советского района в интернете решил купить блок питания за 117 500 рублей. Он перевёл предоплату за товар. После этого продавец исчез. Стражи порядка задержали подозреваемого – 54-летнего жителя Москвы. Фигурнат возместил ущерб потерпевшему.
А 68-летний и 47-летний жители Брянска заплатили 9000 и 15000 рублей за несуществующие строительные материалы. Деньги получил 38-летний аферист из Белгорода. Подозреваемого задержали правоохранители.
Также брянские полицейские задержали 18-летнего жителя Республики Башкортостан. 25-летняя жительницы Бежицкого района Брянска заплатила ему 16 тысяч рублей за газовую плиту.
А ещё один уроженец Брянска перевёл деньги за 100 единиц профлиста. У 62-летнего жителя Советского района стройматериалов не было, но он получил от доверчивого покупателя 105 тысяч рублей и быстро их потратил.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
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