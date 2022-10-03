Пять с половиной миллионов выманили у брянцев лжебанкиры

На прошлой неделе лжебанкиры похитили у жителей Брянской области более пяти с половиной миллионов рублей.

В полиции рассказали, что незнакомцы представлялись сотрудниками банков. Они сообщали жертвам о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, и блокировке счетов. Также брянцам предлагали получить выгодные кредиты и перевести деньги на безопасный счет.

Жертвами мошенников стал 21 человек. Со счетов пропало 5 525 700 рублей.