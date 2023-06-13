Пять снарядов обезвредили брянские спасатели

Один реактивный и пять артиллерийских снарядов снарядов обезвредили брянские спасатели. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Об опасной находке в спасательно ведомство сообщил очевидец. В поле около посёлка Гремячее Навлинского района он обнаружил снаряды времен Великой Отечественной войны. Специалисты брянского пожарно-спасательного центра изъяли один реактивный снаряд 300 мм и пять артиллерийских снарядов 122 мм и 88 мм. Опасные находки уничтожили сапёры.