Пять жителей Брянщины лишились денег после общения с лжеэкспертами

Пять жителей Брянщины лишились более миллиона рублей после общения с лжеэкспертами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Фокинского района Брянска. Он пообщался с якобы экспертом по быстрому заработку. По его совету он решил инвестировать свои сбережения. 496 тысяч рублей мужчина перевёл на указанные незнакомцем счета. После получения денег собеседник перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попали ещё четверо жителей региона. Они лишились 543 тысяч рублей.