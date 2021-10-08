Пятеро погибли, двое ранены в тройной аварии под Брянском
Полиция возбудила уголовное дело.
Крупная авария произошла 7 октября около 17.15 на 2-м километре дороги Брянск – Смоленск – Жирятино в Брянском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, 32-летняя женщина за рулем Mitsubishi выехала на встречную полосу и по касательной столкнулась с Hyundai. Затем 44-летняя водитель Hyundai врезалась в «Ладу».
25-летний водитель «Лады», его 40-летний и 19-летний пассажиры, а также женщина – водитель Hyundai погибли.
40-летнюю, 43-летнего и 68-летнюю пассажиров «Лады» госпитализировали. Позже пожилая женщина скончалась.
По факту ДТП специализированный отдел Следственного управления УМВД России по Брянской области возбудило уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.
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