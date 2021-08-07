Пятилетняя девочка тяжело ранена в ДТП в Климовском районе

30-летняя водитель иномарки не справилась с управлением.

Девушка-водитель и ее пятилетняя пассажирка получили тяжелые травмы в результате аварии в Климовском районе. ДТП произошло 6 августа около 19.10 на 39-м километре дороги Стародуб – Климово, сообщает областная ГИБДД.

30-летняя водитель Skoda Fabia не учла дорожные и метеорологические условия и не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Девушку-водителя госпитализировали с вывихом левой плечевой кости с отрывом большого бугорка со смещением. Пятилетнюю пассажирку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом свода черепа.

В момент аварии ребенок находился на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве.