Двух рабочих придавило плитами на стройке в Брянске. Об этом сообщил в городской администрации.

Утром 20 ноября на строительной площадке на проспекте Станке Димитрова, 75 произошло ЧП. Двух рабочих придавило бетонными плитами. На вызов прибыли спасатели и скорая помощь.

Людей специалисты достали из-под завала и передали медикам. По словам спасателей, у мужчин сломаны руки и ноги.