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Рабочих придавило плитами на стройке в Брянске

2023, 20 ноября 13:35 Происшествия
Рабочих придавило плитами на стройке в Брянске
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Двух рабочих придавило плитами на стройке в Брянске. Об этом сообщил в городской администрации. 

Утром 20 ноября на строительной площадке на проспекте Станке Димитрова, 75 произошло ЧП. Двух рабочих придавило бетонными плитами. На вызов прибыли спасатели и скорая помощь. 

Людей специалисты достали из-под завала и передали медикам. По словам спасателей, у мужчин сломаны руки и ноги.

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