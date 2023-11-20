Рабочих придавило плитами на стройке в Брянске
Двух рабочих придавило плитами на стройке в Брянске. Об этом сообщил в городской администрации.
Утром 20 ноября на строительной площадке на проспекте Станке Димитрова, 75 произошло ЧП. Двух рабочих придавило бетонными плитами. На вызов прибыли спасатели и скорая помощь.
Людей специалисты достали из-под завала и передали медикам. По словам спасателей, у мужчин сломаны руки и ноги.
Читайте также
Новости регионов
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.