Работники брянского агрокомплекса получили условный срок за кражу свиней. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже свиней. На скамье подсудимых оказались трое жителей Жирятинского района.

В конце 2023 года и начале 2024 года работники одного из агропромышленных комплексов похитили с предприятия свиней на более 385 тысяч рублей.

Суд приговорил виновных к условному лишению свободы. Свинокрады также должны возместить ущерб. Решение не вступило в законную силу.