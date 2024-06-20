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Работников медцентра в Брянске обвинили во взяточничестве

2024, 20 июня 16:11 Происшествия
Работников медцентра в Брянске обвинили во взяточничестве
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Четверых сотрудниц медцентра в Брянске обвиняют в передаче взяток и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве. В преступлении подозревают четверых сотрудниц коммерческого медицинского центра в Брянске. 

По версии следствия, с октября 2017 года по декабрь 2023 года управляющая и две работницы предали от заместителя директора организации  более 400 тысяч рублей главным врачам клиник в областном центре.  Взятка предназначалась за направление их пациентов исследования и анализы в центр. Деньги переводили на карты или передавали лично. 

Преступление пресекли оперативники регионального УМВД. Четверым подозреваемым предъявили обвинения.

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