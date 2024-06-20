Работников медцентра в Брянске обвинили во взяточничестве

Четверых сотрудниц медцентра в Брянске обвиняют в передаче взяток и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве. В преступлении подозревают четверых сотрудниц коммерческого медицинского центра в Брянске.

По версии следствия, с октября 2017 года по декабрь 2023 года управляющая и две работницы предали от заместителя директора организации более 400 тысяч рублей главным врачам клиник в областном центре. Взятка предназначалась за направление их пациентов исследования и анализы в центр. Деньги переводили на карты или передавали лично.

Преступление пресекли оперативники регионального УМВД. Четверым подозреваемым предъявили обвинения.