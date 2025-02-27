Работнику брянского автосервиса суд ограничил свободы за гибель мастера

Работнику брянского автосервиса суд ограничил свободы за причинение смерти по неосторожности мастеру. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Приговор выслушал житель Брянска.

Днём 29 сентября прошлого года в автосервисе по улице Флотской при падении с высоты погиб мастер, который на вышке-туре занимался техническим обслуживанием въездных автоматических подъемных ворот организации. Инцидент проишёл из-за того, что работник автосервиса переместил вышку-туру и запустил открытие ворот.

Суд ограничил виновному свободу на год и четыре месяца. Приговор не вступил в законную силу.