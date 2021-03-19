Ранены двое пассажиров врезавшейся в дом маршрутки в Брянске

У пенсионеров – тяжелые переломы.

Два человека получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси в Фокинском районе Брянска. Напомним, авария произошла 18 марта около 16.12 у дома № 14 по улице Чкалова.

Как сообщает городской ОГИБДД, 33-летний водитель Kia, пересекая перекресток в сторону улицы Кутузова, врезался в Peugeot Boxer, маршрутку № 3, водитель которой двигался в сторону улицы Полесской. От удара микроавтобус отбросило на дом.

72-летний пассажир маршрутного такси получил перелом костей лицевого скелета. У 72-летней пассажирки перелом четвертого ребра слева и ушиба правой кисти.

По результатам медицинского освидетельствования, в момент аварии оба водителя были трезвы. По факту ДТП полицейские проводят проверку.